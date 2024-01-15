Названо ключевое отличие Роналду от Неймара

Главный тренер саудовского "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш высказался о бразильском нападающем команды Неймаре, а также сравнил его с португальцем Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Неймар - единственный в своем роде. Легкий в управлении мальчик, очень милый, понимающий… Сейчас я думаю, что он противоположность Роналду. Криштиану больше увлечен футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи в своей личной жизни", - приводит слова Жезуша Central do Arabão.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермена" летом прошлого года. По ходу сезона 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя до лета. В текущем сезоне бразилец провел пять матчей, забил гол и отдал три ассиста.

Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В 2023 году португалец стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную.

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