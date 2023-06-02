Назван лучший игрок сезона

Издание Goal составило список лучших игроков сезона‑2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучшим игроком признан форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Второе место занял партнер норвежца по команде, Кевин де Брюйне, а третье место замкнул Винисиус Жуниор из мадридского "Реала".

Холанд перешел в "Манчестер Сити" из "Боруссии" Дортмунд летом прошлого года. Норвежец провел 51 матч, забил 52 гола и установил несколько рекордов, включая лучший показатель по количеству голов за сезон в английской премьер-лиге (36).

Также в первую десятку вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рональд Араухо ("Барселона"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Лионель Месси (ПСЖ) и Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия занял 13-е место, обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема ("Реал") - 19-е.

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