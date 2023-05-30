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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 17:13 Комментарии Назван лучший трансфер сезона в футболе ©ФК "Манчестер Сити" Издание Goal составило список лучших трансферов сезона в европейских лигах, сообщают Vesti.kz. В рейтинг вошел 21 футболист. Первое место занял Эрлинг Холанд, перешедший из дортмундской "Боруссии" в английский "Манчестер Сити". Норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами в 35 матчах и помог "горожанам" стать чемпионами. Полный рейтинг выглядит следующим образом: 1. Эрлинг Холанд (в "Манчестер Сити", 51 миллион фунтов); 2. Хвича Кварацхелия (в "Наполи", 9 млн фунтов); 3. Роберт Левандовски (в "Барселону", 42 млн фунтов); 4. Каземиро (в "Манчестер Юнайтед", 70 млн фунтов); 5. Ким Мин Чжэ (в "Наполи", 16 млн фунтов); 6. Габриэл Жезус (в "Арсенал", 45 млн фунтов); 7. Никлас Зюле (в "Боруссию", бесплатно); 8. Энцо Фернандес (в "Бенфику", 10 млн фунтов); 9. Мануэль Аканджи (в "Манчестер Сити", 15 млн фунтов); 10. Фоларин Балогун (в "Реймс", аренда); 11. Свен Ботман (в "Ньюкасл", 35 млн фунтов); 12. Александр Ляказетт (в "Лион", бесплатно); 13. Андре-Франк Замбо-Ангисса (в "Наполи", 14 млн фунтов); 14. Рандаль Коло-Муани (в "Айнтрахт", 14 млн фунтов); 15. Хави Симонс (в ПСВ, бесплатно); 16. Андреас Кристенсен (в "Барселону", бесплатно); 17. Андре Онана (в "Интер", бесплатно); 18. Такефуса Кубо (в "Реал Сосьедад", 6 млн фунтов); 19. Пауло Дибала (в "Рому", бесплатно); 20. Алексис Санчес (в "Марсель", бесплатно); 21. Маттейс де Лигт (в "Баварию", 67 млн фунтов). Поделиться в соц. сетях:













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