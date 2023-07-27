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Назван футболист лучше Месси и Роналду

Назван футболист лучше Месси и Роналду
©UEFA.com

Бывший крайний защитник сборной Бразилии по футболу Маркос Кафу высказался о нападающем "Пари Сен-Жермена" Неймаре. По его мнению, бразилец превосходит по технике Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Неймар - феномен. Технически он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. Технически Неймар лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду, технически он лучше Де Брюйне и любого игрока, которого вы можете себе представить. У него потрясающие способности.

Неймар - игрок, на которого мы всегда возлагаем надежды в сборной Бразилии. Бразильская команда одна с Неймаром, а другая без него. Это действительно имеет значение", — приводит слова Кафу Infobae.com.

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Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Неймар назвал самое тяжелое поражение в карьере

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар

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