Это стало минусом для нас - Неймар о трио с Месси и Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар поделился мнением, почему у его атакующего трио с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси не получилось добиться больших успехов в составе парижан, сообщают Vesti.kz.

"Галактикос" не выиграли Лигу чемпионов, поэтому это лишь часть проблемы. У нас была очень сильная команда. Я, Месси и Мбаппе - три парня, которые являются лучшими в мире, мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало, это стало минусом для нас. Очевидно, что мы хотели выиграть все, мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым, это не похоже на готовку торта по рецепту", - сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazéTV.

Трио Неймара, Месси и Мбаппе просуществовало в ПСЖ два года. Этим летом аргентинский форвард покинул клуб. За это время парижане не смогли выиграть Лигу чемпионов.

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Ранее бразилец рассказал о своем будущем в ПСЖ, за который он выступает с 2017 года. Активные болельщики парижан требовали от Неймара покинуть клуб.

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