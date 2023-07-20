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Новости спорта Футбол Франция
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Неймар сделал заявление о своем будущем в ПСЖ

Неймар сделал заявление о своем будущем в ПСЖ
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар заявил, что планирует остаться в парижском клубе, несмотря на нелюбовь фанатов команды.

"Мое будущее? Надеюсь, что я останусь в ПСЖ в следующем сезоне. У меня контракт с этой командой, и никто мне не говорил чего-то иного. Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в ПСЖ, с любовью или без", - сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.

Стала известна зарплата Неймара в саудовском клубе

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар может покинуть ПСЖ. Во время окончания прошлого сезона часть активных болельщиков парижан собиралась около дома бразильского нападающего в Париже, требуя, чтобы тот покинул клуб.

Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называлась "Барселона". Однако каталонский клуб отказался от идеи возвращения бразильца.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Напомним, Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

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Метки:
Неймар ПСЖ

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