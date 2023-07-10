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Новости спорта Футбол Испания
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Стало известно, почему "Барселона" отказалась от Неймара

Стало известно, почему "Барселона" отказалась от Неймара
©ПСЖ

Стали известны причины, по которым каталонская "Барселона" отказалась от идеи возвращения бразильского нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермена". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, услуги бразильца были предложены "Барселоне" его агентами. Но в каталонском клубе решили, что переход Неймара будет экономически нецелесообразным, а также может повлечь за собой проблемы в раздевалке команды.

Стала известна зарплата Неймара в саудовском клубе

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть ПСЖ. Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называлась "Барселона". При этом "сине-гранатовые" готовы были подписать бразильца, если бы парижане согласились выплачивать значительную часть его зарплаты. Неймара получает в Париже порядка 31 миллиона евро.

31-летний Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

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Метки:
Барселона Неймар ПСЖ

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