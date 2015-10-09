Назван фаворит на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, а Кейн -7-й

Появились имена фаворитов на "Золотой мяч" в 2027 году - список из 12 кандидатов возглавляют звёзды "Реала" и "Барселоны", передают Vesti.kz.

Ранее в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча"-2026, победителем которого стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Букмекеры открыли новую линию на определения обладателя награды в 2027 году. Как и год назад, фаворитом на получение "Золотого мяча" при открытии линии котируется вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

Его главный конкурент по версии букмекеров – нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Действующий обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн котируется только пятым.

Главной особенностью списка топ-12 претендентов на "Золотой мяч"-2027 год стало отсутствие Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Топ-12 фаворитов "Золотого мяча"-2027:

Ламин Ямаль ("Барселона") – 4.00 Килиан Мбаппе ("Реал") – 6.00 Джуд Беллингем ("Реал") – 11.00 Майкл Олисе ("Бавария") – 11.00 Рафинья ("Барселона") – 13.00 Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 13.00 Харри Кейн ("Бавария") – 13.00 Винисиус ("Реал") – 17.00 Родри ("Манчестер Сити") – 17.00 Деклан Райс ("Арсенал") – 21.00 Усман Дембеле ("ПСЖ") – 21.00 Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") – 26.00

Напомним, Месси - абсолютный рекордсмен "Золотого мяча": аргентинец восемь раз выигрывал награду. Его ближайший преследователь - Роналду пять раз получал "Золотой мяч".

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций

По итогам голосования за "Золотой мяч"-2026 Месси занял пятое место.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!