"Нашел время для хорошего футбола". Илон Маск выбрал между Месси и Роналду

Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск отреагировал на последнюю победу команды португальца Криштиану Роналду "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.

"Аль-Наср" одержал победу в матче Азиатской Лиги чемпионов над катарским клубом "Аль-Графа" со счетом 3:1. Роналду забил два мяча и обновил мировой рекорд.

Он поделился публикацией о победе в социальной сети Х, на что незамедлительно отреагировал Маск, который поздравил футболиста.

"Рад, что ваши глаза нашли время для хорошего футбола", - ответил Роналду.

Стоит отметить, что он не оставлял комментарии под постами аргентинской звезды Лионеля Месси, который выступает за американский "Интер Майами".