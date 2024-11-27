"Нашел время для хорошего футбола". Илон Маск выбрал между Месси и Роналду
Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск отреагировал на последнюю победу команды португальца Криштиану Роналду "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.
Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск отреагировал на последнюю победу команды португальца Криштиану Роналду "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.
"Аль-Наср" одержал победу в матче Азиатской Лиги чемпионов над катарским клубом "Аль-Графа" со счетом 3:1. Роналду забил два мяча и обновил мировой рекорд.
Он поделился публикацией о победе в социальной сети Х, на что незамедлительно отреагировал Маск, который поздравил футболиста.
"Рад, что ваши глаза нашли время для хорошего футбола", - ответил Роналду.
Big win tonight! pic.twitter.com/W3HTxddz6U— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2024
Стоит отметить, что он не оставлял комментарии под постами аргентинской звезды Лионеля Месси, который выступает за американский "Интер Майами".
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