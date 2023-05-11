Месси заочно отдали "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони ответил на вопрос, кому бы он отдал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.

По его словам, эту награду заслуживает аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, а не норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"До церемонии вручения "Золотого мяча" еще есть время. Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит. Холанд тоже находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды", - приводит слова Скалони TyC Sports.

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Напомним, Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, по итогам которого был признан лучшим игроком.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Реала" Карим Бензема. Новая церемония награждения престижного приза пройдет в конце текущего года в Париже.

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