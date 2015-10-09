"Интер Майами" не смог защитить звание обладателя Кубка МЛС. В ответной встрече 1/8 финала с "Коламбус Крю" им не удалось взять у соперников реванш, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошлой неделе "Интер Майами" крупно проиграл "Коламбусу" на своём поле - 0:3. Для выхода в четвертьфинал команде Лионеля Месси нужно было обязательно выигрывать ответную встречу с любым счётом, даже в серии пенальти, чтобы перевести дело в решающий третий матч на своём поле. Но сделать это не удалось: встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу "Коламбуса" - единственный гол на 92-й минуте забил Сантьяго Родригес.

39-летний Месси вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провёл на поле 90 минут. Он отметился двумя ударами, но оба пролетели мимо ворот.

Таким образом "Коламбус Крю" стал первым четвертьфиналистом Кубка МЛС, а "Интер Майами" отправился в межсезонный отпуск. Новая кампания в североамериканском чемпионате начнётся во второй половине февраля.

Добавим, что в следующем месяце Месси согласился принять участие в звёздном прощальном матче.

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