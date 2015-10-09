Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в прощальном матче бывшего форварда "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN Argentina.

Торжественная встреча под названием Adiós Apache состоится 20 декабря на стадионе "Ла Бомбонера". Участие восьмикратного обладателя "Золотого мяча" уже подтверждено организаторами. Ожидается, что событие соберёт целую плеяду звёзд аргентинского футбола.

Месси и Тевес вместе выступали за национальную команду, в том числе на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Сам 42-летний экс-форвард объявил о завершении профессиональной карьеры ещё в 2022 году, однако теперь решил устроить масштабный прощальный матч с участием известных футболистов.

Кроме Месси, приглашение на мероприятие могут получить другие легенды сборной Аргентины - Хуан Роман Рикельме и Серхио Агуэро.

🙌🥹 ¡¡LIONEL MESSI CONFIRMADO PARA LA DESPEDIDA DE CARLOS TEVEZ EN LA BOMBONERA!! 📺 #AdiósApache, por ESPN en el Plan Premium de Disney Plus https://t.co/98LXpfVXNO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2026

Напомним, Тевес помимо Аргентины играл в АПЛ за "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", в Серии A он защищал цвета "Ювентуса", также поиграл в Китае за "Шанхай Шеньхуа" и итальянский "Ювентус".

На его счету 76 матчей за сборную Аргентины, в которых было забито 13 голов.

Достижения Тевеса

За свою карьеру Тевес добился больших успехов на клубном уровне. В составе "Манчестер Юнайтед" он дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов, а с "Манчестер Сити" завоевал ещё один титул АПЛ и Кубок Англии. Выступая за "Ювентус", аргентинец дважды выиграл чемпионат Италии и стал обладателем Кубка страны.

В составе сборной Аргентины Тевес стал олимпийским чемпионом 2004 года, а также дважды завоёвывал серебро Кубка Америки (2004, 2007).

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