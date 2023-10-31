Месси вошел в историю после 8-го "Золотого мяча" и установил 4 рекорда, которые вряд ли побьют

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси вошел в историю, завоевав восьмой "Золотой мяч" в карьере. Попутно 36-летний форвард установил четыре рекорда, которые вряд ли будут побиты, сообщают Vesti.kz.

Но обо всем по порядку. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Лео является рекордсменом по количеству "ЗМ". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

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А теперь о четырех рекордах Месси:

1. Он первым в истории стал 8-кратным обладателем "Золотого мяча";

2. Месси - самый возрастной игрок, получавший "Золотой мяч";

3. Лео стал первым обладателем "Золотого мяча", выступающим за пределами Европы (аргентинец стал первым действующим игроком американской лиги МЛС, получившим данную награду);

4. Месси - единственный в истории игрок, бравший "Золотой мяч" с тремя разными клубами ("Барселона", ПСЖ и "Интер Майами").

Напомним, Месси с лета играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонской клубом 35 трофеев, в том числе стал стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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