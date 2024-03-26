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Месси упал в цене

Месси упал в цене
©instagram.com/intermiamicf/

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси упал в своей трансферной стоимости на пять миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Авторитетный портал представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов в американской лиге МЛС. Несмотря на падение в стоимости, Месси остается самым дорогим игроком МЛС. Теперь аргентинец стоит 30 миллионов евро.

Отметим, что пик трансферной стоимости Месси пришелся на 2018 год. Тогда аргентинца оценивали в 180 миллионов евро.

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Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов МЛС занимает соотечественник Месси - Тьяго Альмада, выступающий за "Атланту Юнайтед" (27 миллионов евро). Третьим идет нападающий "Орландо Сити" и сборной Уругвая Факундо Торрес (14).

В топ-5 также вошли: Кучо Эрнандес (Колумбия, "Коламбус Крю") - 13 миллионов евро и Рики Пуч (Испания, "Лос-Анджелес Гэлакси") - 12 миллионов евро.

Месси - единственный футболист из первой пятерки, стоимость которого снизилась. Ценник остальных игроков в топ-5 остался без изменений.

Партнеры Месси по "Интер Майами" и также бывшие игроки испанской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс тоже упали в цене - их трансферная стоимость теперь оценивается в 2,5 миллиона евро у каждого.

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Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В текущем сезоне МЛС аргентинец провел три матча и забил три гола. Две игры форвард пропустил из-за травмы.

Предыдущие два сезона Лео провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до это на протяжений всей карьеры играл за каталонскую "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США Футбол

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