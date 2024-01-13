Месси спровоцировал безумную реакцию болельщиков в США

Билеты на матч команды аргентинской звезды Лионеля Месси "Интер Майами" с "Лос-Анджелес Гэлекси" были распроданы за шесть минут, передает Vesti.kz.

Как сообщает издание AS, старт продаж начался 11 января и почти все места были скуплены за 360 секунд. Остались только самые дорогие билеты в первые ряды, стоимостью 1500 долларов.

Сама пройдет 25 февраля. К слову, не так давно, "Интер Майами" распродал все абонементы на домашние матчи следующего сезона.

"Интер Майами" обогатился на трансфере Месси: Лео совершил революцию в мировом футболе

Кроме Месси зрители смогут увидеть других экс-каталонцев Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Также нужно отметить, что "Спортинг Канзас-Сити" проведет матч МЛС против "Интер Майами" на другом стадионе. Все делается ради того, чтобы больше зрителей смогли увидеть игру суперзвезды.

36-летний Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". В составе американского клуба аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.