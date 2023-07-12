Месси сделал заявление о переходе в "Интер Майами"

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился планами о выступлении за новый клуб - американский "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"Мой менталитет и мой настрой не изменятся, и я буду стараться давать свой максимум как для себя, так и для своей команды, где бы я ни был. Здесь я продолжу показывать высочайший уровень футбола. Я и моя семья рады тому решению, которое приняли. Мы готовы к переменам и хотим поскорее встретиться с новыми испытаниями", - приводит слова Месси ESPN.

Отметим, что аргентинец уже прибыл в США для подписания контракта с "Интер Майами". Презентация Месси запланирована на 16 июля.

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Месси перешел в клуб МЛС на правах свободного агента после ухода из ПСЖ, за который он выступал с 2021 года. В завершившемся сезоне нпадающий принял участие в 32 матчах за парижан в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. До этого аргентинец всю карьеру играл за "Барселону".

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