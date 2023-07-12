Экс-нападающий "Барселоны" и "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси прилетел в США на подписание контракта с новым клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

По данным источника, на выходных аргентинец подпишет соглашение с "Интер Майами" и будет официально представлен в качестве нового игрока американского клуба.

Презентацию Мессии планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ, назначенного на воскресенье, 16 июля.

Кадр из трансляции ESPN

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Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 года и покинул клуб этим летом в качестве свободного агента. За парижан аргентинец провел 75 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В составе ПСЖ дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны.

До этого Месси выступал только за "Барселоны", с которой становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза - Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Месси в 2022 году выиграл чемпионат мира, а годом ранее стал победителем Кубка Америки.

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