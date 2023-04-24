Месси прилетел в Барселону с семьей и 15 чемоданами

Испанские СМИ сообщили о прибытии Лионеля Месси в Барселону. Аргентинскую суперзвезду заметили в аэропорту, передают Vesti.kz.
Как сообщил в Twitter журналист Жерар Ромеро, Лионель прилетел в Барселону со своей семьей и большим количеством багажа.
"Это не обычный визит Месси в Барселону, так как Пепе Коста (правая рука Месси) нес 15 чемоданов. Лео Месси на этот раз вышел через другую дверь в аэропорту, чтобы никто в Барселоне его не увидел", - сообщил Ромеро.
По данным журналиста, Месси очень близок к возвращению в Каталонию.
Контракт Месси с "Пари Сен-Жермен" истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что гигант спортивной одежды Nike попросит форварда "Барселоны" Ансу Фати отказаться от футболки с номером 10, если Лионель Месси решит вернуться в каталонский клуб.
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