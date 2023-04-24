Месси прилетел в Барселону с семьей и 15 чемоданами

Испанские СМИ сообщили о прибытии Лионеля Месси в Барселону. Аргентинскую суперзвезду заметили в аэропорту, передают Vesti.kz.

Как сообщил в Twitter журналист Жерар Ромеро, Лионель прилетел в Барселону со своей семьей и большим количеством багажа.

"Это не обычный визит Месси в Барселону, так как Пепе Коста (правая рука Месси) нес 15 чемоданов. Лео Месси на этот раз вышел через другую дверь в аэропорту, чтобы никто в Барселоне его не увидел", - сообщил Ромеро.

По данным журналиста, Месси очень близок к возвращению в Каталонию.

Контракт Месси с "Пари Сен-Жермен" истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что гигант спортивной одежды Nike попросит форварда "Барселоны" Ансу Фати отказаться от футболки с номером 10, если Лионель Месси решит вернуться в каталонский клуб.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"