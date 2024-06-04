Месси поздравил Неймара после триумфа над Роналду

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар рассказал о взаимоотношениях с аргентинской звездой "Интер Майами" Лионелем Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на Barca Universal.

Ранее бразилец и аргентинец вместе выступали за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен", после чего разъехались по разным континентам: Неймар отправился в Саудовскую Аравию играть за "Аль-Хиляль", в то время как Месси решил продолжить карьеру в американском "Интер Майами".

"Мы много общаемся, он присылал мне сообщение вчера. Он поздравлял меня, когда моя команда завоевала чемпионский титул. Мы всегда радуемся успехам друг друга. Месси - отличный парень, зеркало для меня. Он не только мой идол, но еще и друг", - заявил Неймар.

Большую часть этого сезона Неймар пропустил из-за травмы. Однако это не помешало форварду стать чемпионом и обладателем Кубка Саудовской Аравии. В решающей игре последнего турнира команда бразильца обыграла "Аль-Наср" с португальцем Криштиану Роналду (1:1, 5:4 по пенальти). После победы Неймар затролил своего именитого соперника.

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Добавим, что Неймар выступает за "Аль-Хиляль" с 2023 года. Накануне он сделал заявление о том, что продолжит играть за команду еще один сезон.