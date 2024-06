Неймар дважды использовал Месси и насолил Роналду

Бразильская звезда "Аль-Хиляля" Неймар очень креативно отметил победу в Кубке Короля Саудовской Аравии над "Аль-Насром" португальца Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

В решающем матче "Аль-Хиляль" добился победы в серии пенальти (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти). В ходе матча Неймар вместе с болельщиками скандировал имя аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Neymar and his friends chanting "Messi, Messi" during the Saudi Arabia King's Cup final between Al-Hilal and Al-Nassr 🗣️🇧🇷🇦🇷😂



