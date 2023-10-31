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Месси посвятил Марадоне свой 8-й "Золотой мяч"

Месси посвятил Марадоне свой 8-й "Золотой мяч"
©ESPN

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал получение престижной награды "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить свою мечту. Я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера и все, чего я достиг. Рад, что мне посчастливилось быть частью лучшей команды в истории. Выиграть Кубок Америки и чемпионат мира после всех этих трудных моментов в национальной команде", - приводит слова Месси BBC.

Месси посвятил награду легендарному Диего Марадоне. Лео получил "Золотой мяч" в день, когда Марадоне могло исполниться 63 года.

"Я помню Диего, у него день рождения, и нет лучшего места, чтобы поздравить его, чем окружение такого количества людей, которые любят футбол, как и он сам. С днем рождения, Диего, я разделяю эту награду с тобой", - приводит слова Месси infobae.

Также Месси отметил роль команды в завоевании "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. А играя за ПСЖ, он стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

"Каждый "Золотой мяч" особенный. Самые важные награды – это командные титулы. Этот трофей был бы невозможен без всей команды. Приятно, когда тебя признают, это правда. Но самое главное в футболе – это команда", - цитирует игрока RMC Sport.

Названо главное отличие Месси от Роналду

Напомним, в 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад"

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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Метки:
Месси Лионель Марадона Диего

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