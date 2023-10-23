Месси подвел итоги сезона в "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси подвел итоги сезона, назвав его успешным, сообщают Vesti.kz.
"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории "Интер Майами", дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.
Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.
Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", - написал форвард в Instagram.
Напомним, "Интер Майами" завершил сезон на 14-м месте в Восточной конференции, клуб не вышел в плей-офф МЛС.
Месси назвали лучшим футболистом в истории
36-летний Месси перешел в команду этим летом. Его контракт рассчитан до 2025 года. В составе "Интер Майами" аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.
Лионель Месси назвал клуб своей мечты
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