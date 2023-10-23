Месси подвел итоги сезона в "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси подвел итоги сезона, назвав его успешным, сообщают Vesti.kz.

"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории "Интер Майами", дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", - написал форвард в Instagram.