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Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда на "Золотой мяч"

Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда на "Золотой мяч"
©twitter.com/ballondor

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, недавно выигравший свой восьмой "Золотой мяч", высказался о футболистах, способных забрать награду в будущем, сообщают Vesti.kz.

По его словам, фаворитами на этот приз являются нападающий "Манчестер Сиити" Эрлинг Холанд и форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе.

"Должен признать, что Холанд провел великолепный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и завоевал требл с "Манчестер Сити". Я уверен, что он станет одним из футболистов, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на "Золотой мяч". Не буду удивлен, если он выиграет его очень скоро.

Что касается Килиана, то с ним примерно так же: у него был отличный сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими мячами. Мне кажется, как я уже несколько раз говорил, что он один из тех футболистов, которые могут выигрывать "Золотой мяч" каждый год, так как он точно один из самых лучших игроков в мире", - приводит слова Месси L’Equipe.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду получил Месси. Эта награда стала для него восьмой за карьеру. Второе место занял Холанд, а третье - Мбаппе.

Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

С лета 2023 года форвард играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг ПСЖ Манчестер Сити

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