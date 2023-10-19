Месси отреагировал на травму Неймара

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поддержал своего друга Неймара из саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Неймар в игре за национальную команду против Уругвая (0:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026 получил тяжелую травму и был заменен в конце первого тайма. Бразильцу диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.

"Много сил", - подписал фото Месси у себя в соцсетях.

Напомним, что Неймар после полученной травмы написал трогательный пост, к которому можно перейти по этой ссылке.

В турнирной таблице отбора ЧМ-2026 от Южной Америки лидирует Аргентина, набрав 12 очков после четырех матчей. За ней расположились Уругвай (7), Бразилия (7), Венесуэла (7), Колумбия (6), Эквадор (4), Парагвай (4), Чили (4), Перу (1) и Боливия (0).

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