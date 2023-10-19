Неймар написал трогательный пост после тяжелой травмы в проигранном матче

Сборная Бразилии по футболу проиграла на выезде Уругваю (0:2) в рамках четвертого тура квалификации чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Лидер бразильцев Неймар получил тяжелую травму и был заменен в конце первого тайма. Как выяснилось позднее, нападающему диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Таким образом, он как минимум на полгода выбыл из строя. По этому случаю игрок написал трогательный пост в соцсетях:

"Это очень грустный момент, самый худший. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне еще больше понадобится поддержка моих родных и друзей. Нелегко пережить травму и операцию, а представьте, пройти через это все снова после 4 месяцев восстановления. У меня есть вера, даже слишком много веры... Но силу я предаю в руки Бога, чтобы Он мог восстановить меня. Спасибо за ваши слова поддержки", - написал Неймар в соцсетях.

В турнирной таблице отбора ЧМ-2026 от Южной Америки лидирует Аргентина, набрав 12 очков после четырех матчей. За ней расположились Уругвай (7), Бразилия (7), Венесуэла (7), Колумбия (6), Эквадор (4), Парагвай (4), Чили (4), Перу (1) и Боливия (0).

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