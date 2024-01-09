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Месси отреагировал на новость о смерти Беккенбауэра

Месси отреагировал на новость о смерти Беккенбауэра
©instagram.com/intermiamicf/

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, сообщают Vesti.kz.

О смерти легенды футбола стало известно 8 января. Беккенбауэру было 78 лет.

Месси выложил фотографию Беккенбауэра и подписал ее аббревиатурой QEPD, что переводится как "Покойтесь с миром".

Во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие "Баварию" и "Гамбург", а также за американский "Нью-Йорк Космос". Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду "Золотой мяч" (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз - немецкую Бундеслигу, четыре раза - Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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Метки:
Месси Лионель Утраты

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