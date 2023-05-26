Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ

Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ
©twitter.com/PSG_English

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" летом подпишет Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию и Серхио Бускетса. Об этом заявил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф, передают Vesti.kz.

О переходе трех игроков в "Аль-Хиляль" журналист заявил в эфире программы на телеканале SBC.

"Месси приедет в "Аль-Хиляль" в сопровождении Ди Марии и Бускетса", - сказал он.

Главный редактор испанского издания Marca Феликс Диас также добавил:

"Месси, Ди Мария, Бускетс, Жорди Альба и Иньеста переходят в лигу Саудовской Аравии. Уверяю вас, что Месси не поедет в "Барселону"… и его переход в "Аль-Хиляль" с Ди Марией - вопрос времени". Отец Месси заявил, что его сыну будет трудно вернуться в "Барселону". "Париж" скоро объявит об уходе аргентинца… а игрок переходит в "Аль-Хиляль", - сказал Диас.

Ранее сообщалось, что нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси будет играть в местном чемпионате уже в следующем сезоне. По данным источника Marca, "Аль-Хиляль" уже предложил контракт Месси. Зарплата игрока может немного превысить 300 миллионов евро в год. 

Издание отмечает, что в ближневосточной стране планируют возродить противостояние между Месси и Роналду, выступающего за "Аль-Наср", и теперь эта задумка близка к реальности.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с парижанами истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus