Месси определился со следующим клубом: уже есть контракт

Аргентинский нападающий, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси принял решение о продолжении карьеры, передают Vesti.kz.

Новый контракт рассчитан на два года и оставит капитана сборной Аргентины в составе американского "Интер Майами" до 2027-го. Таким образом, Месси точно выступит за свой нынешний клуб на их новом стадионе, открытие которого запланировано на 2026 год.

Саудовская Про-лига активно проявляла интерес к звёздному игроку, однако подписание соглашения с американским клубом, как сообщает Onefootball, поставило точку в слухах о его возможном переходе.

Месси проводит очередной яркий сезон в MLS. В 23 матчах он забил 24 гола и сделал 11 результативных передач, став лидером гонки за "Золотую бутсу".

Ранее легендарный одноклубник Месси объявил о завершении карьеры.

Добавим также, что "Интер Майами" Месси разнёс "Нью-Йорк" и гарантировал себе плей-ин МЛС.

