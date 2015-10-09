Месси определился со следующим клубом: уже есть контракт

Аргентинский нападающий, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси принял решение о продолжении карьеры, передают Vesti.kz.
Новый контракт рассчитан на два года и оставит капитана сборной Аргентины в составе американского "Интер Майами" до 2027-го. Таким образом, Месси точно выступит за свой нынешний клуб на их новом стадионе, открытие которого запланировано на 2026 год.
Саудовская Про-лига активно проявляла интерес к звёздному игроку, однако подписание соглашения с американским клубом, как сообщает Onefootball, поставило точку в слухах о его возможном переходе.
Месси проводит очередной яркий сезон в MLS. В 23 матчах он забил 24 гола и сделал 11 результативных передач, став лидером гонки за "Золотую бутсу".
Ранее легендарный одноклубник Месси объявил о завершении карьеры.
Добавим также, что "Интер Майами" Месси разнёс "Нью-Йорк" и гарантировал себе плей-ин МЛС.
Another iconic match. Another #IconOfTheMatch for him. 🏆🌟 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/u4HZzJWFaP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025
