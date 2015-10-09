Месси определился с будущим и начал переговоры с клубом

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение по будущему, передают Vesti.kz.

По информации The Athletic, 38-летний форвард останется в американском "Интер Майами". Стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Действующий договор рассчитан до конца 2025 года,

Предполагается, что контракт будет продлен минимум на один год.

Как отмечает Marca, главная цель для Месси привести "Интер Майами" к победе в МЛС. В прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат, но сразу же вылетела в плей-офф.

Сейчас "Интер Майами" занимает шестое место в Восточной конференции, отставая на 11 очков от лидирующей "Филадельфии", но имеет на четыре игры меньше.

Ожидается, что Месси продолжит выступления за "Интер Майами" как минимум до чемпионата мира 2026 года, который состоится в июне-июле следующего года в США, Мексике и Канаде. Обе стороны настроены на продолжение сотрудничества.

В сезоне-2025 Месси провел 24 матча за "Интер Майами" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 6 результативных передач.

Месси выступает за американский клуб с 2023 года. Также в его карьеры были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

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