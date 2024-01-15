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Месси нашел способ поставить точку в споре с Роналду

Месси нашел способ поставить точку в споре с Роналду
©instagram.com/cristiano/leomessi

Аргентинская звезда Лионель Месси узнал способ отомстить своему бывшему клубу французскому "Пари Сен-Жермену" и поставить точку в споре с португальцем Криштиану Роналду, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Goal.com, Месси пригласили сыграть за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Присутствие Лионеля обещает приковать повышенное внимание к турниру. При этом, в случае успеха команды, это будет месть для Месси по отношению к болельщикам ПСЖ.

Напомним, что после поражения Франции от Аргентины в финале чемпионата мира-2022, отношение к Месси в парижском клубе стало негативным.

Президент ПСЖ раскритиковал Месси

Также участие Месси в Олимпиаде может сделать его уникальным рекордсменом. В случае победы в Париже-2024 Лео станет первым футболистом века, который завоевал вторую золотую медаль спустя 16 лет. К тому же, сделав это в возрасте 37 лет. В первый раз Месси стал победителем Олимпиады-2008.

Добавим, что в олимпийском турнире по футболу могут участвовать лишь игроки до 23 лет. Однако каждая сборная может пригласить трех ветеранов.

При этом Роналду, скорее всего, будет сосредоточен на чемпионате Европы, который в этом же году пройдет в Германии. К слову, он стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Названо главное отличие Месси от Роналду

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Однако успеха на ОИ в его копилке нет.

В активе Месси - восемь "Золотых мячей". Больше аргентинца эту награда никто не получал.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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