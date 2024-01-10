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Новости спорта Футбол Франция
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Президент ПСЖ раскритиковал Месси

Президент ПСЖ раскритиковал Месси
©PSG

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен поведением аргентинского нападающего Лионеля Месси после ухода из французского клуба, сообщают Vesti.kz.

Ранее Месси заявил, что стал единственным игроком, которого не поздравили из ПСЖ с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре. Также после ухода из парижской команды аргентинец заявил, что два проведенных года во Франции были для него сложными.

"Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о ПСЖ после ухода из клуба, то это неправильно. Это было неуважительно с его стороны. Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Мы находимся во Франции, и он выиграл у Килиана (Мбаппе). Мы - французский клуб. Я тоже не хочу, чтобы весь стадион был против него. Но мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль.

Месси является величайшим игроком в истории. Ему было нелегко перейти в ПСЖ после долгих лет в "Барселоне", где все было настроено под него. Здесь у нас есть игроки, такие как Мбаппе, а ранее были Неймар и другие", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ в 2021-2023 годах. В составе парижан он дважды выиграл чемпионат Франции и один раз Суперкубок страны. В общей сложности сыграл за ПСЖ 75 матчей, в которых отметился 32 мячами и 35 голевыми передачами.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами". В составе американского клуба форвард провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. За это время аргентинец сыграл за "сине-гранатовых" 778 матчей, где забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. В составе каталонцев он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Лео - восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель

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