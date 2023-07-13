Месси нашел объяснение своему футбольному долголетию

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какие качество позволили ему быть на вершине футбольной карьеры долгое время, сообщают Vesti.kz.

"Считаю, что это все те же качества, которые помогли достичь высокого уровня как в коллективе, так и в плане личности. Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел. Всегда делал максимум для этого", - приводит слова Месси Television Publica на YouTube.

Месси раскрыл секрет своего успеха

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре. Свою карьеру 36-летний форвард продолжит в американском клубе "Интер Майами".

Минувший сезон аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермен", за который выступал с 2021 года. До этого на протяжений всей карьеры Месси играл за "Барселону".

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