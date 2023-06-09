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Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление

Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление
©instagram.com/leomessi

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро не исключил вероятного появления Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году. На днях Лео стал футболистом "Интера Майами", сообщают Vesti.kz.

"Зная Лео и как он заботится о своем здоровье, нужно оставить дверь в сборную открытой. Понятно, что он уже не будет на уровне чемпионата мира в Катаре, но это же Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две", - приводит слова Агуэро Ole.

Напомним, что аргентинская сборная стала чемпионом мира 2022 года в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ранее другой бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес поддержал решение Месси отправиться в США. По его словам, Лео нравится Майами, это спокойствие для него и его семьи.

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Метки:
Месси Лионель Чемпионат мира по футболу

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