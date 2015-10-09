Месси готовы предложить "пожизненный контракт". Назван клуб

Президент саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихада" Анмар аль-Хайли заявил о готовности подписать Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Звёздный аргентинец осенью 2025 года продлил контракт с "Интер Майами" до конца 2028 года, поэтому его переход крайне маловероятен. Тем не менее, в Саудовской Аравии двери для Месси открыты.

"Если Месси будет готов перейти в "Аль-Иттихад", я предложу ему контракт, по которому он сможет получать любую сумму денег, какую пожелает. На любой срок – даже пожизненно. Для меня деньги не имеют значения – я просто хочу подписать Месси, величайшего футболиста в истории", – цитирует функционера The Touchline.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. После ухода из каталонского клуба форвард отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермене". С лета 2023 Лео играет за "Интер Майами".

Добавим, что в чемпионате Саудовской Аравии играет извечный соперник Месси - португалец Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср".

