Мексика вымучила победу на старте Кубка Америки

Футболисты сборной Мексики стартовали с победы на Кубке Америки в США. В первом туре квартета B они победили Ямайку с минимальным счетом 1:0, передают Vesti.kz.
Очень тяжелый матч выдался для мексиканцев. Не все у них получалось, но все-таки добились своего после перерыва, когда на 69-й минуте решающий гол забил Херардо Артеага.
Мексиканцы с 3 очками идут вторыми в группе, а ямайцы находятся на последней, четвертой строчке.
Во втором туре, 27 июня, сыграют Эквадор - Ямайка, Венесуэла - Мексика.
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