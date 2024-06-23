На Кубке Америки состоялся камбэк с удалением одного из лучших футболистов

Футболисты сборной Эквадора уступили Венесуэле в первом туре группового этапа Кубка Америки в США, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Санта-Кларе на стадионе "Ливайс" и завершилась со счетом 1:2. Первыми успеха добились эквадорцы усилиями Хереми Сармиенто на 40-й минуте. И сделали это в меньшинстве, так как один из лучших футболистов этой сборной Эннер Валенсия заработал удаление на 22-й минуте за грубую игру.

В неравных составах команда Феликса Санчеса не устояла, пропустив два мяча после перерыва от Джондера Кадиса и Эдуарда Бельо на 64-й и 74-й минутах соответственно.

Венесуэла с 3 набранными очками лидирует в квартете B, а Эквадор располагается на третьей строчке.