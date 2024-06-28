Мегасенсация с камбэком, удалениями и отмененными голами грянула на Кубке Америки

Встреча Кубка Америки в группе С между США и Панамой прошла в Атланте на "Мерседес-Бенц Стэдиум", передает Vesti.kz.

С первых минут преимуществом владели хозяева, которые усилиями Фоларина Балогуна открыли счет. Спустя четыре минуты счет сравнял защитник сборной Панамы Сесар Блэкман. В концовке второго тайма панамский нападающий Хосе Фахардо принес сенсационную победу своей команде.



В составе сборной США на 18-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Тимоти Веа. Во втором тайме на 88-й минуте был удален полузащитник сборной Панамы Адальберто Карраскилья. Также в игре было два отмененных системой VAR гола, забитых американскими футболистами.

В третьем туре сборная США сыграет с Уругваем, а Панама с Боливией. Отметим, что Уругвай уже обеспечил себе путевку в плей-офф, разгромив Боливию со счетом 5:0.

Отметим, что турнир стартовал 20 июня и продлится до 14 июля.