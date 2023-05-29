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Мбаппе сделал неожиданное заявление о своем будущем

Мбаппе сделал неожиданное заявление о своем будущем
©instagram.com/k.mbappe

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе после получения приза лучшему игроку сезона Лиги 1 развеял все слухи относительно своего будущего, сообщают Vesti.kz.

Мбаппе в четвертый раз подряд был признан лучшим игроком чемпионата Франции.

"Я очень доволен своим выбором в прошлом году (когда отказался от перехода в "Реал"). Я здесь, я наслаждаюсь этим, я стал лучшим игроком. Я все еще буду здесь в следующем году, я очень счастлив", - приводит слова Килиана Onze Mondial.

Напомним, что в ходе нынешнего сезона СМИ неоднократно информировали о желании 24-летнего форварда сменить клуб этим летом. В "Реале" были готовы его принять, если он со своей стороны принес бы извинения за сорванный трансфер в прошлом году.

Не исключается, что Мбаппе решил продолжить карьеру в ПСЖ из-за предстоящего ухода из команды Лионеля Месси и Неймара, из-за которых он чувствовал себя не в своей тарелке.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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