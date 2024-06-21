Мбаппе "выгнал" футболиста из "Реала"

Мадридский "Реал" может лишиться одного из форвардов из-за подписания французского нападающего Киллиана Мбаппе, передают Vesti.kz со ссылкой Todofichajes.

Бразильский нападающий Родриго сомневается в своих перспективах после подписания Мбаппе. Игрок опасается, что будет получать меньше игрового времени из-за трансфера звездного француза.

В связи с этим Родриго хочет рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Бразилец может перейти во французский "Пари Сен-Жермен" или в один из топ-клубов английской премьер-лиги.

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Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро. В минувшем сезоне испанского чемпионата 23-летний форвард провел 34 матча, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в качестве свободного агента.