Мбаппе сообщили дату представления в новом клубе

Французский нападающий Киллиан Мбаппе будет представлен команде в ближайший понедельник или вторник, передает Vesti.kz со ссылкой на theMadridZone.

По информации источника, сообщается, что это будет официальное представление футболиста в составе мадридского "Реала".

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé will OFFICIALLY become a Real Madrid player on Monday or Tuesday. @FabriceHawkins 🇫🇷 pic.twitter.com/3D0ooRjzOD