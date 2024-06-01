Мбаппе сообщили дату представления в новом клубе

Французский нападающий Киллиан Мбаппе будет представлен команде в ближайший понедельник или вторник, передает Vesti.kz со ссылкой на theMadridZone.

По информации источника, сообщается, что это будет официальное представление футболиста в составе мадридского "Реала".

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé will OFFICIALLY become a Real Madrid player on Monday or Tuesday. @FabriceHawkins 🇫🇷 pic.twitter.com/3D0ooRjzOD — Madrid Zone (@theMadridZone) May 31, 2024

Ранее появилась информация о том, что с Мбаппе формально заключат сделку и публично сообщат о ней до начала чемпионата Европы-2024 в Германии. Турнир стартует 14 июня.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании контракта, который истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с "Реалом" пятилетний контракт, по которому будет получать 15 миллионов евро в год - меньше того, что ему платили парижане.

За ПСЖ Мбаппе выступает с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.