Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 06:32
 

Мбаппе рассказал о переговорах с Бекхэмом по переходу в "Интер Майами"

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе рассказал о переговорах с Бекхэмом по переходу в "Интер Майами" Килиан Мбаппе. Фото: depositphotos/Musiu0©

Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не исключает свой переход в клуб американской лиги МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Поделиться

Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не исключает свой переход в клуб американской лиги МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Нападающий признался, что уже обсуждал такой вариант с Дэвидом Бекхэмом. Экс-футболист является совладельцем клуба "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси.

"В США другая культура. И мне всегда нравилась эта культура, в которой амбиции безграничны. Приеду ли я сюда до завершения своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид (Бекхэм) уже говорил со мной об этом", - сказал Мбаппе, который с национальной командой находится в США на чемпионате мира.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!