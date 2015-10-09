Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не исключает свой переход в клуб американской лиги МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Нападающий признался, что уже обсуждал такой вариант с Дэвидом Бекхэмом. Экс-футболист является совладельцем клуба "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси.

"В США другая культура. И мне всегда нравилась эта культура, в которой амбиции безграничны. Приеду ли я сюда до завершения своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид (Бекхэм) уже говорил со мной об этом", - сказал Мбаппе, который с национальной командой находится в США на чемпионате мира.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

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