Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"

Французский форвард Килиан Мбаппе все еще может перейти в "Реал", но только при некоторых обстоятельствах, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, если Мбаппе действительно хочет играть за "Реал", у него есть семь месяцев, чтобы определиться со своим будущим, прежде чем зимой вести переговоры с другими клубами. В начале 2024 года он должен точно дать понять, хочет играть за "сливочных" или нет.

На этот раз "Реал" намерен получить от него письменное согласие до открытия летнего трансферного окна в 2024 году. И собирается таким образом подписать его на правах свободного агента.

Отмечается, что контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жерменом" действует до 30 июня 2024 года, а не до 2025-го, как писали ранее в прессе.

На днях Мбаппе заявил, что продолжит карьеру в составе парижан в следующем сезоне.

Между тем, "Реал" объявил об уходе Карима Бензема. На его место испанский клуб рассматривает нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

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