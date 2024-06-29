Мбаппе нашли замену. За него готовы выложить 250 миллионов

Вингер каталонской "Барселоны" испанец Ламин Ямаль заинтересовал французский "Пари Сен-Жермен", передает Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Французский гранд определил 16-летнего вундеркинда как замену Килиану Мбаппе, перешедшему в мадридский "Реал" на правах свободного агента. По сведения, "Барселоне" уже сообщили о готовности парижан заплатить рекордные для мирового футбола 250 миллионов евро за Ямаля.

Позиция "сине-гранатовых" остается неизменной – игрок не продается.

Напомним, самый дорогой трансфер всех времен в 2017 году провернул все тот же "ПСЖ", купивший Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ламина Ямаля в 90 млн евро.

Среди претендентов на "Золотой мяч" появились новые имена