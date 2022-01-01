"Манчестер Сити" вырвал победу на последних минутах у "Арсенала" и продлил невероятную серию

Лидеры текущего сезона английской премьер-лиги из "Манчестер Сити" упрочили свое положение после победы в гостевом матче 21-го тура над лондонским "Арсеналом" (2:1). Теперь подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 11 игр кряду в рамках чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из главных матчей тура, проходивший на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершился волевой победой "манкунианцев" со счетом 2:1.

На гол Букайо Сака, забитый по истечении получаса игры, гости ответили точными ударами Рияда Мареза и Родриго во втором тайме. Причем решающий гол был забит на третьей добавленной минуте.

Стоит отметить, что на 57-й минуте "горожане" сравняли счет с назначенного пенальти в ворота хозяев, а спустя еще две минуты с поля за вторую желтую был удален защитник "Арсенала" Габриэль.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 53 очка и оторвался от ближайшего преследователя "Челси" на 11 пунктов. Правда, у "синих" есть игра в запасе.

Что касается лондонцев, то в активе "Арсенала" 35 очков - они сохранили за собой четвертую строчку в таблице.

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