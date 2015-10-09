Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 09:00
 

Лионель Месси снова первый: легенда вышел в лидеры после разгрома в Нью-Йорке

  Комментарии

Поделиться
Лионель Месси снова первый: легенда вышел в лидеры после разгрома в Нью-Йорке ©x.com/InterMiamiCF

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25 сентября в США прошёл матч регулярного сезона, где "Интер Майами" не оставил шансов "Нью-Йорк Сити", разгромив хозяев поля со счётом 4:0.

Главным героем встречи стал Лионель Месси: аргентинец забил дважды и вышел на первое место с 24 голами.

Ближайшие преследователи - Денис Буанга из "Лос-Анджелеса" (22 мяча) и Сэм Сарридж из "Нэшвилла" (21).

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 19:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!