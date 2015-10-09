Лионель Месси снова первый: легенда вышел в лидеры после разгрома в Нью-Йорке

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25 сентября в США прошёл матч регулярного сезона, где "Интер Майами" не оставил шансов "Нью-Йорк Сити", разгромив хозяев поля со счётом 4:0.

Главным героем встречи стал Лионель Месси: аргентинец забил дважды и вышел на первое место с 24 голами.

Ближайшие преследователи - Денис Буанга из "Лос-Анджелеса" (22 мяча) и Сэм Сарридж из "Нэшвилла" (21).