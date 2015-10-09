Лионель Месси снова первый: легенда вышел в лидеры после разгрома в Нью-Йорке

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25 сентября в США прошёл матч регулярного сезона, где "Интер Майами" не оставил шансов "Нью-Йорк Сити", разгромив хозяев поля со счётом 4:0.
Главным героем встречи стал Лионель Месси: аргентинец забил дважды и вышел на первое место с 24 голами.
Ближайшие преследователи - Денис Буанга из "Лос-Анджелеса" (22 мяча) и Сэм Сарридж из "Нэшвилла" (21).
Goleada en NY 💥 Vamos Miami pic.twitter.com/4ygGkqeSD6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025
Чемпионат Англии 2025/26 • Англия, Лондон • Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 2 человек
Реклама