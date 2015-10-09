Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 07:54
 

Шоу Месси в Нью-Йорке: два гола, передача и крупная победа "Интер Майами"

В ночь с 24 на 25 сентября в Нью-Йорке на стадионе "Сити Филд" состоялся матч МЛС между "Нью-Йорк Сити" и "Интер Майами". Гости устроили настоящее шоу, разгромив соперника со счётом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Главной звездой вечера стал Лионель Месси: аргентинец оформил дубль и отдал результативную передачу. К его успехам присоединились Луис Суарес и Бальтасар Родригес, которые также отметились голами.

Для "Интер Майами" это уже третья победа подряд, благодаря которой команда поднялась на третье место в Восточной конференции (55 очков в 29 матчах). "Нью-Йорк Сити", прервавший свою серию из трёх побед, располагается на пятой позиции (53 очка в 31 встрече).

В следующем туре "цапли" сыграют на выезде с "Торонто", а нью-йоркцы встретятся с "Ред Буллз".

