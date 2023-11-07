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Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры
©instagram.com/leomessi/

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

"Я уже ранее говорил, что не загадываю наперед. Хочу жить сегодняшним днем. В физическом плане у меня сейчас все отлично. Не могу точно ответить, сколько еще буду играть. Я намерен выходить на поле до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу", - цитирует Месси Marca.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

36-летний аргентинец является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. За это время Месси сыграл за "сине-гранатовых" 778 матчей, где забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. В составе каталонцев он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

После ухода из "Барселоны" Месси провел два сезона в "Пари Сен-Жермене", с вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Недавно Месси получил свой восьмой "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (5 "Золотых мячей").

Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград

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Метки:
Месси Лионель США

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