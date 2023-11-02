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Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере

Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере
©instagram.com/leomessi/

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере, сообщают Vesti.kz.

"Я всегда говорил, что самые важные голы это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота "Реала", когда мы обыграли их со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу".

Этот матч состоялся в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Первый матч завершился победой "Барселоны" со счетом 2:0, а ответная вничью - 1:1.

Ранее Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Лео получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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36-леьнй Месси является воспитанником "Барселоны". Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. За это время он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Барселона

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