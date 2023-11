Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере, сообщают Vesti.kz.

Этот матч состоялся в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Первый матч завершился победой "Барселоны" со счетом 2:0, а ответная вничью - 1:1.

Does Leo Messi have a favorite goal in his career?



Yes, there is one... 🤓#ballondor pic.twitter.com/1fxdKWaTnz