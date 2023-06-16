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Лидер "Баварии" отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

Лидер "Баварии" отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
©instagram.com/esmuellert

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport24, 33-летний хавбек сразу предупредил заинтересованную сторону, что ему не интересен вариант с продолжением карьеры в этой стране.

Мюллеру предлагали заключить 3-летний контракт. Футболист отметил, что для него такой срок является неприемлемым.

В минувшем сезоне Мюллер забил 7 голов и отдал 8 результативных пасов в 27 играх чемпионата Германии.

Напомним, ранее в Саудовскую Аравию уехал Карим Бензема, отныне французский форвард будет защищать цвета "Аль-Иттихада". С зимы за саудовский "Аль-Наср" выступает другой экс-нападающий "Реала" португалец Криштиану Роналду.

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Метки:
Бавария Саудовская Аравия

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