Левандовски сравнил тренерские качества Хави и Гвардиолы

Форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски сравнил тренировки под руководством Хави Эрнандеса и Хосепа Гвардиолы. Под руководством последнего он играл в "Баварии", сообщают Vesti.kz.

"Я не думаю, что Хави уделяет внимание деталям так же пристально, как Гвардиола. У него свое видение. Из-за позиции, на которой они оба играли, это помогает им понимать другие роли на поле, но Хави не так ориентирован на детали, хотя он тренер, который делает большие успехи и постоянно развивается.

Гвардиола - тренер, который заботится обо всех аспектах тренировок. В "Баварии" он часто показывал мне, как я должен располагать свое тело, чтобы успешно действовать и правой, и левой ногой.

Он хотел, чтобы я больше играл слева, чтобы у меня было больше видения поля, потому что если ты играешь только справа, то ограничиваешь свой обзор. Гвардиола никогда не говорил мне, как забивать голы, потому что у меня это получалось лучше, чем у него" - приводит слова Левандовски Diario Sport.

34-летний Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. В минувшем чемпионате Испании он провел 34 матча, забил 23 гола и сделал 7 ассистов.

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